انهيار بئر على شاب والأجهزة الأمنية تحاول إنقاذه بفرشوط في قنا

انهار بئر على شاب في الثلاثين من عمره أثناء الحفر، في قرية حاجر الدهسة، في محافظة قنا، وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذه.

تفاصيل البلاغ في قنا

كان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، مفاده انهيار بئر على شاب في الثلاثين من عمره أثناء الحفر في قرية حاجر الدهسة، بمركز فرشوط.

مركز شرطة فرشوط وقوات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من مركز شرطة فرشوط وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين أن الشاب يُدعى أ.ر.أ.، 30 عامًا، انهار عليه بئر خلال عملية حفر مع آخرين، وجاري محاولات لإنقاذه وانتشاله سليما في قرية حاجر الدهسة بمركز فرشوط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.