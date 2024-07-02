طريقة عمل اللوبيا، لغداء بسيط وسريع التحضير

طريقة عمل اللوبيا، من الأكلات المصرية الشهيرة، التي نتوارثها جيلا بعد جيل، وتعد اللوبيا من أشهر أنواع البقول، ويقدم طبق اللوبيا بالصلصة مع اللحمة والأرز الأبيض، كوجبة غداء مصرية، وهذه الوجبة من أشهر وجبات الغداء المصرية، المغذية والتي يعشقها الكثيرون.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل اللوبيا المصرية، بأدق التفاصيل، على طريقة أهل زمان.

مكونات عمل اللوبيا

1 كوب لوبيا بيضاء ناعمة

2 كوب ماء

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

خطوات عمل اللوبيا بالصلصة



اللوبيا

1. اغسلي اللوبيا جيدًا وتخلصي من أي شوائب.

2. في قدر كبير، ضعي اللوبياء والماء.

3. سخني القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

4. خففي النار، غطيها، واتركيها على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة، أو حتى تنضج اللوبياء.

5. في غضون ذلك، في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

6. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

7. أضيفي صلصة الطماطم والكمون والفلفل الأسود والملح وقلبي.

8. اطهي الصلصة لمدة 5 دقائق، أو حتى تتسبك.

9. اسكبي الصلصة على اللوبيا المسلوقة.

10. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أخرى، أو حتى تتسبك الصلصة.

11. قدمي اللوبيا ساخنة.

نصائح لنجاح طريقة عمل اللوبيا

يمكنك نقع اللوبيا لمدة 6-8 ساعات قبل الطهي لتقصير وقت الطهي.

يمكنك إضافة المزيد من الصلصة إذا كنت تفضلها أكثر سمكًا.

يمكنك إضافة الخضار الأخرى إلى اللوبيا، مثل الجزر أو البطاطس أو الطماطم.

يمكنك أيضًا إضافة اللحوم أو الدجاج إلى اللوبيا.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء للغداء

الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، من الأكلات المصرية الشهيرة، والفاصوليا البيضاء بالصلصة مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية يحمل بداخل الكثيرين العديد من الذكريات المرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة، وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الوصفات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها.

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.



ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:

كوب فاصوليا بيضاء

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة سمن أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:

تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.

تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.

تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.

تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.

ملحوظة:

يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.

ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

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