الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

موقف قانون الإجراءات الجنائية من تعثر متهم في دفع مديونياته

سجين، فيتو
سجين، فيتو
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نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط أمام القضاء حال لم لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، ووضع البدائل المناسبة لذلك. 

 

الإكراه البدني، وسيلة القضاء لدفع المديونيات 

 

وتصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها، وتنص المادة 508 على أنه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

 

1- المصاريف المستحقة للحكومة.

 

2- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

 

3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض

 

ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟

 

يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

 

عن قانون الإجراءات الجنائية 

 

الإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

 

حاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

 

ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى أخرى.

 

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قانون الإجراءات الجنائية الإكراه البدني دفع المديونيات النيابة العامة

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