مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية من الأراضي المقدسة غدًا

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، وتسير مصر للطيران غدًا الأربعاء 18 رحلة جوية.

مصر للطيران 18 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

وجاء بيان رحلات مصر للطيران كالتالي:

7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة

3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري

1 رحلة بخط سير جدة - باماكو

1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب

1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

5 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة



يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة.