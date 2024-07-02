الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

الحكومة الجديدة 2024، هدوء بوزارة الكهرباء قبل إعلان التشكيل الجديد

وزارة الكهرباء، فيتو
وزارة الكهرباء، فيتو

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأوضاع داخل الوزارة تسير بشكل عادي وذلك تزامنًا مع الأنباء التي أكدت خروج الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من التغيير الوزاري الجديد بسبب ظروفه الصحية.

الأوضاع داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأضافت المصادر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لم يعقد أي اجتماعات مع العاملين لوداعهم، مشيرة إلى أن الوزير باشر بشكل طبيعي ملفات عمل الوزارة وفقا لخطة العمل الموجودة مسبقا.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد شاكر يعتز بوجوده على رأس وزارة الكهرباء مؤكدة أنه يعتبر عمله أحد أنواع رد الجميل للدولة المصرية، خاصة أنه رفض منذ فترات بعيدة حصوله على راتب شخصي نظير وجوده في الحكومة.

التغيير الحكومي بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

وكانت عدة تقارير قد أكدت أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب إعفائه من منصبه كوزير للكهرباء بسبب ظروفه الصحية.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليمين الدستورية غدا الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر قصر الاتحادية، حيث تشهد الحكومة تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية والمحافظين.

 

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