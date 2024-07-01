الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظات

محافظ أسوان يشدد على تطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال التجارية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن التوقيتات الجديدة اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من يوليو الجاري.

مواعيد غلق المحال التجارية بأسوان 

أضاف أنها تستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 بحيث تكون بالنسبة للمحال التجارية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساء، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

أشار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، بينما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءًا، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

أوضح محافظ أسوان أن يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كافة المواقع السالفة الذكر بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

وناشد أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، ولاسيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الإنضباط بالشارع وترشيد استخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

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