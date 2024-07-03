أهمها اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، أبرز الملفات على مكتب وزير التعليم الجديد

الحكومة الجديدة في مصر، تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

التشكيل الوزاري الجديد

وتم تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التربية والتعليم الجديد

وفي السطور التالية ننشر أبرز الملفات الساخنة التي ستواجه وزير التربية والتعليم الجديد

وتحتوي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ملفات شائكة، منها ما يحتاج إلى حلول جذرية، ومنها ما يحتاج لتخطيط دقيق لحل تلك المشاكل بشكل فعال وسليم.

وهناك عدد من الملفات الهامة والشائكة التي تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد.

نتيجة الثانوية العامة 2024 والدروس الخصوصية

ومن ضمن الملفات الهامة والشائكة التي تنتظر ويصطدم بها وزير التربية والتعليم، هو استكمال امتحانات الثانوية العامة 2024 واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ونتيجة الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى ملف التطوير وكيفية القضاء على الدروس الخصوصية.

مسابقة المعلمين الجدد

ومن ضمن الملفات أيضا استكمال مسابقة تعيين 150 ألف معلم التي أعلن عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رفع أجور المعلمين

كما يأتي رفع أجور المعلمين من أهم الملفات وتحقيق العديد من مطالب المعلمين لمساهمتهم في تطوير منظومة العملية التعليمية داخل المدارس.

مصروفات المدارس الخاصة

ومن ضمن الملفات أيضا هو ملف مصروفات المدارس الخاصة والدولية الذي أصبح صداع في رأس أولياء الأمور في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وعدم وجود قرارات رادعة لهؤلاء المدارس.

الكثافة الطلابية والانضباط المدرسي

من الملفات المهمة على مكتب محمد عبد اللطيف، هو ملف الكثافة الطلابية داخل الفصول في مختلف المحافظات وكيفية القضاء عليها وتقديم حلول عاجلة، وكذلك ملف الانضباط المدرسي خاصة في المرحلة الثانوية.

نظام التعليم الجديد

ملف تطوير التعليم وتطبيق المناهج الجديدة على طلاب الصف الرابع الإبتدائي واستكمال نظام التعليم الجديد