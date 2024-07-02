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استعدادًا للموسم السياحي، محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير المنشآت الفندقية لزيادة طاقتها (صور)

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ أسوان، فيتو
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استعدادا للموسم السياحي القادم ضمن رؤية مصر 2030، وللنهوض بمجال الاستثمار السياحي وتنمية موارد المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منها، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير الجارية بأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

التوسع داخل المنشآت الفندقية 

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالاهتمام بالتوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الاستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الاستيعابية، وبالتالى جاهزيتها لتكون مهيأة لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة، وكذا لأي فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات، وهذا ما يتم تنفيذه حاليًا بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته إلى 120 غرفة من خلال أعمال التطوير للغرف، وإضافة غرف جديدة، فضلًا عن اللاندسكيب بنسبة تنفيذ 98 %.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية، والتنوع فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والإستشفائية والترفيهية.

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