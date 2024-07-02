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اقتصاد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

سعر الالومنيوم، فيتو
سعر الالومنيوم، فيتو

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري داخل الأسواق، بعد حالة التذبذب التي شهدتها خلال شهر يونيو الماضي.

أسعار الألومنيوم اليوم   الثلاثاء 

بلغ سعر طن سلك الألومنيوم 114 ألفا و150 جنيها، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم، فيتو

شركة مصر للألومنيوم

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

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