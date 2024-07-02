وزير النقل يبحث مع السفير قحطان خلف تعزيز التعاون بمشروعات البنية التحتية بالعراق

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، السفير قحطان طه خلف سفير العراق بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل.

لقاء وزير النقل

في بداية اللقاء أكد الوزير العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين مشيرا إلى أهمية زيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وهو ما أشاد به السفير العراقي بالقاهرة الذي أكد الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية لإقامة تعاون كبير مع مصر في مجال النقل، مشيدا بحجم المشروعات التي تم وجار تنفيذها على أرض مصر مثل شبكة الطرق العملاقة ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتطور الهائل في منظومة السكك الحديدية المصرية مؤكدا أنها مشروعات تدعو إلى الفخر وأن الجانب العراقي يتطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية في مجال مشروعات البنية التحتية.

ورحب وزير النقل بذلك، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي في مجال النقل وفي مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق.

وأضاف: امتدادا لما تقوم به بعض الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري في العراق فإن هناك عدد كبير من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والانفاق على استعداد تام للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات بالعراق خاصة وان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.

كما تم التباحث حول التعاون بين الجانبين لزيادة حجم المبادلات التجارية وخاصة وأن الدولتين الشقيقتين ومعهما الأردن الشقيق تمتلك شركة الجسر العربي للملاحة بما تضمه من أسطول كبير يتم تحديثه بشكل مستمر مشيرا إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والواردات العربية عبر خط العقبة - نويبع، ومن ثم برًا إلى المواني المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا والعكس، وله دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن ودول الخليج.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة سرعة توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين والتي ستساهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة التنسيق بين الجانبين لتحديد موعد لزيارة قريبة لوزير النقل المصري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق الى العراق تلبية لدعوة بنكين ريكانى وزير الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية لبحث مشروعات التعاون المشتركة في مجال البنية التحتية بدولة العراق الشقيقة.

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