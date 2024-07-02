الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أبرزها النفقة وأجر المسكن، دعاوى يحق للزوجة رفعها أمام محكمة الأسرة

محاكم الأسرة، فيتو
محاكم الأسرة، فيتو

تقدم  فيتو لقرائها  أبرز الدعاوى القضائية التي يحق للزوجة رفعها أمام محاكم الأسرة، والتي أصبحت تفصل فيها بشكل سريع بعد الاطلاع على كافة الأدلة والمستندات التي تؤكد أحقية الزوجة في دعواها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز هذه الدعاوى:

_ "النفقة" والتي تتمثل في النفقة الزوجية، ونفقة المتعة ونفقة العدة، ومؤخر الزوجة الذي تعهد به الزوج.

 _ "نفقات الأطفال" مثل نفقة صغار، ونفقة ألعاب أطفال.

 

_دعاوى تخص المسكن سواء "التمكين من مسكن الزوجية" أو "أجر المسكن".

_ دعوى استرداد قائمة المنقولات.

_  دعوى مصاريف بالتعويض في حالة المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المنقولة.

_دعوى بالمصاريف المدرسية للصغار

 _دعوى أجر للحضانة

_دعوى حضانة لضم الصغير

_دعوى أجر رضاعة في حالة وجود أطفال رضع

 _دعوى لطلب مصاريف علاج في حال مرض الزوجة والأولاد.

99.7 % أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى في امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

الحكومة الجديدة 2024، تغيير 20 وزيرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحصري الحكومة الجديدة 2024 الدعاوى القضائية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية دعوى حضانة فيتو نفقة المتعة

مواد متعلقة

حدث في 29 رمضان، عقبة بن نافع يأمر ببناء مدينة القيروان

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تحذيرات مصرية قوية لقادة أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي من خطورة أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، قيمة الزيادة الجديدة، المحافظات تبحث تعريفة الركوب، والسيسي يحسم مصير سعر رغيف الخبز المدعم

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية