أبرزها النفقة وأجر المسكن، دعاوى يحق للزوجة رفعها أمام محكمة الأسرة
تقدم فيتو لقرائها أبرز الدعاوى القضائية التي يحق للزوجة رفعها أمام محاكم الأسرة، والتي أصبحت تفصل فيها بشكل سريع بعد الاطلاع على كافة الأدلة والمستندات التي تؤكد أحقية الزوجة في دعواها.
وفي السطور التالية نرصد أبرز هذه الدعاوى:
_ "النفقة" والتي تتمثل في النفقة الزوجية، ونفقة المتعة ونفقة العدة، ومؤخر الزوجة الذي تعهد به الزوج.
_ "نفقات الأطفال" مثل نفقة صغار، ونفقة ألعاب أطفال.
_دعاوى تخص المسكن سواء "التمكين من مسكن الزوجية" أو "أجر المسكن".
_ دعوى استرداد قائمة المنقولات.
_ دعوى مصاريف بالتعويض في حالة المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المنقولة.
_دعوى بالمصاريف المدرسية للصغار
_دعوى أجر للحضانة
_دعوى حضانة لضم الصغير
_دعوى أجر رضاعة في حالة وجود أطفال رضع
_دعوى لطلب مصاريف علاج في حال مرض الزوجة والأولاد.
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