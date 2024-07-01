خطة هيئة الاستثمار لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية.. تقديم حوافز جديدة وتوسيع نطاق العمل.. وهذه أبرز المجالات المستهدفة

يتساءل الكثير من المستثمرين عن الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ومدى إسهامها في النهوض بقطاع الاستثمار المصري، حيث كشف حسام هيبة رئيس الهيئة عن هذه الحوافز خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي انعقد على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.

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تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية

تقدم هيئة الاستثمار المصرية حزمة جديدة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصري في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

الاستثمارات، فيتو

إجراءات إصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية

وتعمل الهيئة على تهيئة مناخ الاستثمارات ليتسم بالمرونة والكفاءة، وتلبية احتياجات المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقة على المشروعات، كما تسعى هيئة الاستثمار لتطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وتقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس.

قطاعات استثمارية مستهدفة

وتركز الحكومة المصرية على تقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات والمجالات التي يهتم بها مستثمري الاتحاد الأوروبي، مثل مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي، باعتبار هذه الصناعات مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

خبير اقتصادي يعلق

وكان الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي أوضح خلال تصريحات خاصة ل فيتو، إنه لابد من زيادة الحوافر للمستثمرين بقدر الإمكان، وضرورة التعامل مع البيروقراطية بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والأمن الصناعي والرقابة الصحية، لافتًا إلى أهمية التحول نحو الرقمنة واستخدام كافة الإمكانات التكنولوجية المتاحة والاهتمام بالتعليم الفني.