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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 3 جنيهات بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
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أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، حيث ارتفع سعر التفاح البلدي نحو 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي6 : 7  جنيهات
سعر العنب بناتي أصفر17 27 جنيهًا
سعر عنب بناتي أحمر25 35 جنيهًا
سعر عنب أسود20 30 جنيهًا
سعر عنب كرمسن2030 جنيهًا
سعر تفاح مصري15 : 30 جنيهًا
سعر تفاح أمريكي40 90 جنيهًا
تين برشومي15 : 25 جنيهًا
سعر الكانتلوب10 13 جنيهًا
سعر الشمام10 13 جنيهًا
سعر المانجو15 : 70 جنيهًا
سعر البطيخ24 80 جنيهًا
سعر الخوخ بلدي20 50 جنيهًا
سعر البرقوق30 50 جنيهًا
سعر المشمش20 : 50 جنيهًا
سعر الكمثرى75 125 جنيهًا
سعر الموز البلدي / المستورد8 : 60 جنيهًا
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أسعار الفاكهة اليوم، العنب البناتي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، الموز المستورد يسجل 60 جنيهًا بسوق العبور

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