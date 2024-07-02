أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 3 جنيهات بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، حيث ارتفع سعر التفاح البلدي نحو 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي 6 : 7 جنيهات سعر العنب بناتي أصفر 17 : 27 جنيهًا سعر عنب بناتي أحمر 25 : 35 جنيهًا سعر عنب أسود 20 : 30 جنيهًا سعر عنب كرمسن 20 : 30 جنيهًا سعر تفاح مصري 15 : 30 جنيهًا سعر تفاح أمريكي 40 : 90 جنيهًا تين برشومي 15 : 25 جنيهًا سعر الكانتلوب 10 : 13 جنيهًا سعر الشمام 10 : 13 جنيهًا سعر المانجو 15 : 70 جنيهًا سعر البطيخ 24 : 80 جنيهًا سعر الخوخ بلدي 20 : 50 جنيهًا سعر البرقوق 30 : 50 جنيهًا سعر المشمش 20 : 50 جنيهًا سعر الكمثرى 75 : 125 جنيهًا سعر الموز البلدي / المستورد 8 : 60 جنيهًا