الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء في السوق

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو
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تعد سلعة الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، والتي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعارها بشكل يومي.

 

سعر الأرز اليوم الأربعاء 

 

وسجل سعر الأرز السائب  قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويبدأ سعر الأرز المعبأ من حوالي 33 جنيها و35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة. 

سعر الأرز اليوم، فيتو 

الأرز أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية. 

 

الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول  الأرز.

كما شدد على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.

الأرز، فيتو 

استنباط أصناف من الأزر تسهم في تقليل استهلاك المياه

وفقا لتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فإنه تم بالفعل من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا استنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم في تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.

وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول، ليس ذلك فحسب بل أفضت تلك الأصناف أيضا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.

 

 

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