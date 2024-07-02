عدد سكان مصر 106 ملايين و500 ألف نسمة.. زيادة نصف مليون خلال 144 يوما.. والقاهرة في صدارة المحافظات

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 144 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

عدد سكان مصر

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 106 ملايين بالداخل في يوم 20 أبريل الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة خلال 72 يومًا.

الزيادة السكانية في مصر، فيتو

أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان

1- جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة.

2- جاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة.

3- الشرقية 8 مليون نسمة.

4- الدقهلية 7.1 مليون نسمة.

5- البحيرة 7 مليون نسمة.

6- المنيا 6.4 مليون نسمة.

7- القليوبية 6.2 مليون نسمة

8- سوهاج 5.8 مليون نسمة

9- الإسكندرية 5.6 مليون نسمة

10- الغربية 5.5 مليون نسمة.

عدد سكان باقى المحافظات

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 800.8 ألف نسمة، بورسعيد 796.7 ألف نسمة، مطروح 566.2 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 409.3 ألف نسمة، الوادي الجديد 270.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 116.9 ألف نسمة.