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دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، جاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».

فأداء المسلم الصلوات جماعةً في المسجد له ثواب وعظيم، ويَجْتمع لمن حضرَ الجماعة عدَّةُ فضائل وعبادات تبلغ نحو 27 سنة وأيضًا يحصل المسلم على ثواب التَّبْكير إليها في أوَّل وقْتِها، والمشي إلى المسجد بالسَّكينة، فيُرْفَع له درجة ودخول المسجد داعيًا.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الفجر بالقاهرة

الفجر: 4:16

موعد أذان الفجر بالإسكندرية

الفجر: 4:16

موعد أذان الفجر بأسوان

الفجر: 4:32

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:16

الظهر: 1:00

العصر: 4:36

المغرب: 8:00

العشاء: 9:32

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:16

الظهر: 1:05

العصر: 4:44

المغرب: 8:08

العشاء: 9:42

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:32

الظهر: 12:53

العصر: 4:13       

المغرب: 7:40

العشاء: 9:04

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:09

الظهر: 12:56

العصر: 4:33

المغرب: 7:57

العشاء: 9:30

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

لا تجب الصّلوات الخمس على المسلم إلّا بدخول وقتها.

مواقيت الصلاة، فصلاة الظّهر تبدأ من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ الشيء مثله، والعصر من انتهاء الظهر إلى اصفرار الشّمس، والمغرب من غروب الشّمس إلى زوال لونها الأحمر، والعشاء من زوال الحمرة إلى منتصف اللّيل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس.

فضل الصلاة، فعن طلحة بن عُبيد الله -رضيَ الله عنه- فقال: (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَإِذَا هو يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).

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