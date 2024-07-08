الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، وردتِ الكثير من النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها، فمِن ذلك قولُ اللهِ تعالى عن تساؤُلِ أهلِ الجَنَّةِ عنِ المجرمينَ وأنَّهم قالوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر: 42 - 43]،  وقولُه تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].

فضل الصلاة، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ))، عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرُّؤيا، قال: ((أمَّا الذي يُثْلَغُ رأسُه بالحَجَرِ، فإنَّه يأخُذُ القُرآنَ فيرفُضُه، ويَنامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 8:00

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 8:08

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 7:40

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:16

الظهر: 1:00

العصر: 4:36

المغرب: 8:00

العشاء: 9:32

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:16

الظهر: 1:05

العصر: 4:44

المغرب: 8:08

العشاء: 9:42

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:32

الظهر: 12:53

العصر: 4:13       

المغرب: 7:40

العشاء: 9:04

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:09

الظهر: 12:56

العصر: 4:33

المغرب: 7:57

العشاء: 9:30

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن الحرص على الصلاةِ في الصفِّ الأول ضرورة، فقد رَوى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا، ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ).

 

 ويجب اتّخاذ الصلاة وسيلة للراحةِ من أعباءِ الدنيا ومُلهياتها، فقد ثبت أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول: (يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها).

 

وحب الصلاة يأتي باستحضارُ القلب في الصلاةِ، والانقطاع التامّ عن الدنيا ومشاغلِها، ومهابة الله -تعالى-، واستشعار عظمته في كلِّ هيئات الصلاة؛ كالركوعِ والسجود، والتمعُّن في كلماتِ القرآن الكريم وفهمِها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

حكم دولي يحسم مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

وزير الرياضة يكشف سر استبعاد فريدة عثمان من الأولمبياد ووعد السيسي للأبطال (فيديو)

نقابة المهن الموسيقية تحذر المطربين من التجاوز على المسرح

درجات الحرارة اليوم الإثنين 08-7-2024 في مصر

أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

النقل تقرر خطوة جديدة قبل تشغيل القطار الكهربائي السريع

منوعات

المزيد

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

خطوات الحصول على قيد عائلي مميكن عبر الإنترنت

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية