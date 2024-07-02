بث مباشر، مشاهدة مباراة بنما وبوليفيا في كأس كوبا أمريكا 2024

مشاهدة مباراة بنما مع بوليفيا في كوبا أمريكا، يواجه منتخب بنما نظيره البوليفي على إستاد إنتر كو ستاديوم لحسم بطاقتي التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، من المجموعة الثالثة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب أوروجواي أمام أمريكا، على ملعب أرووهيد ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

يدخل منتخب بنما مباراة اليوم وبكل قوة حيث يطمح في تحقيق الفوز على بوليفيا من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة القارية.

بنما ضد بوليفيا

يتواجد منتخب بنما قبل مباراة اليوم في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبالتساوي مع منتخب أمريكا الذي يحتل المركز الثاني بفارق هدف وحيد.

ويشتعل الصراع بين بنما والولايات المتحدة على بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية برفقة منتخب أوروجواي والذي حسم تأهله مبكرًا بعد تحقيق الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

وحقق منتخب بنما في آخر ظهور له مفاجأة كبيرة حيث استطاع تحقيق انتصار مثير على منتخب الولايات المتحدة أصحاب الأرض والتنظيم في بطولة كوبا أمريكا 2024، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

ويسعي منتخب بنما مباراة اليوم تكرار مفاجأته أملا في حسم دور الثمانية في البطولة القارية.

بينما تبدو منتخب بنما اليوم سهلة حيث يواجه منتخب بوليفيا الذي يقبع في قاع المجموعة بدون أي رصيد من النقاط في الوقت الذي يخوض فيه منتخب أمريكا مواجهة بالغة الصعوبة ضد نظيره منتخب أوروجواي المتصدر.

وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي:

بنما: "موسكيرا، موريلو، كوردوبا، فارينا، ديفيس، مارتينيز، هارفي، بارسيناس، ويلش، بلاكمان، فاخاردو نيلسون".

بوليفيا: "فيسكارا، مارسيلو سواريز، لوبيز، كويلار، ساجريدو، فيلاميل، سيسبيديس، روتشا، راميرو فاكا بونسي، ميجيل تريسيروس، أرنيز".