الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر، مشاهدة مباراة بنما وبوليفيا في كأس كوبا أمريكا 2024

بنما، فيتو
بنما، فيتو
ads

مشاهدة مباراة بنما مع بوليفيا في كوبا أمريكا، يواجه منتخب بنما نظيره البوليفي على إستاد إنتر كو ستاديوم لحسم بطاقتي التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، من المجموعة الثالثة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب أوروجواي أمام أمريكا، على ملعب أرووهيد ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

يدخل منتخب بنما مباراة اليوم وبكل قوة حيث يطمح في تحقيق الفوز على بوليفيا من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة القارية.

 

بنما ضد بوليفيا

يتواجد منتخب بنما قبل مباراة اليوم في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبالتساوي مع منتخب أمريكا الذي يحتل المركز الثاني بفارق هدف وحيد.

ويشتعل الصراع بين بنما والولايات المتحدة على بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية برفقة منتخب أوروجواي والذي حسم تأهله مبكرًا بعد تحقيق الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

وحقق منتخب بنما في آخر ظهور له مفاجأة كبيرة حيث استطاع تحقيق انتصار مثير على منتخب الولايات المتحدة أصحاب الأرض والتنظيم في بطولة كوبا أمريكا 2024، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم".

ويسعي منتخب بنما مباراة اليوم تكرار مفاجأته أملا في حسم دور الثمانية في البطولة القارية.

بينما تبدو منتخب بنما اليوم سهلة حيث يواجه منتخب بوليفيا الذي يقبع في قاع المجموعة بدون أي رصيد من النقاط في الوقت الذي يخوض فيه منتخب أمريكا مواجهة بالغة الصعوبة ضد نظيره منتخب أوروجواي المتصدر.

وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي:

بنما: "موسكيرا، موريلو، كوردوبا، فارينا، ديفيس، مارتينيز،  هارفي، بارسيناس، ويلش، بلاكمان، فاخاردو نيلسون".

بوليفيا: "فيسكارا، مارسيلو سواريز، لوبيز، كويلار، ساجريدو، فيلاميل، سيسبيديس، روتشا، راميرو فاكا بونسي، ميجيل تريسيروس، أرنيز".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية