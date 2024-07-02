الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصادر دبلوماسية تكشف موعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو
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ذكرت مصادر دبلوماسية، موعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان، حال عدم وقف حزب بالله اللبناني إطلاق الصواريخ على الحدود الشمالية.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن إسرائيل ستبدأ هجومًا على لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار.

وبحسب الصحيفة، فإن حزب الله لا ينوي وقف هجماته على إسرائيل حتى انتهاء الحرب في غزة، مما يرجح خيار شن هجوم إسرائيلي على لبنان.

وقال دبلوماسيون غربيون لـ"بيلد"، إن "إسرائيل قد تشن عملية في جنوب لبنان في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو الجاري".

وبسبب التهديد المتزايد، تحث العديد من الدول مواطنيها على مغادرة لبنان.

وتزيد المخاوف عالميًّا من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

والأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "بوليتيكو" إن واشنطن أبلغت حزب الله أنها قد لا تكون قادرة على منع هجوم إسرائيلي في جنوب لبنان.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق الهجمات، منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

واستشهد المئات على الجانب اللبناني، معظمهم من المنتمين لحزب الله، بينما قتل وأصيب العشرات في الجانب الإسرائيلي.

وأدت التوترات إلى نزوح مئات الآلاف من السكان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

 

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