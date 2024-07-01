الإثنين 01 يوليو 2024
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اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال شهر يونيه بهذه القيمة

أسعار الجنيه الذهب،
أسعار الجنيه الذهب، فيتو
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ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 25240 جنيها.

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 360 جنيها خلال شهر يونيه المنقضي داخل الأسواق المحلية.

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان. 

الجنيه الذهب، فيتو

الجنيه غير المغلف

غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

 

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