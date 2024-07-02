تراجعت 150 ألف جنيه، اليوم تطبيق أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة
سيارات جاك، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، عن أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة، مؤكدا تراجع أسعارها نحو 150 ألف جنيه بالتزامن مع مطلع يوليو الجاري ومن المقرر تطبيق القرار بداية من اليوم 2024/7/2.
أسعار جاك JS2 في يوليو الجاري
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، كافةً الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات جاك JS2 كالتالي:
جاك JS2 موديل 2024 بسعر 699.900 ألف جنيه بدلًا من 849.900 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات جاك JS2
زودت سيارات جاك JS2 بمحرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT.
مواصفات أمان وسلامة سيارات جاك S2
2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات
مانع للسرقة
وفرامل ABS
EBD ونظام الثبات الإلكتروني
نظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي
إشارات ضوئية بالمرايا الجانبية
حامل أمتعة
جنوط سبور ألومنيوم
اضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء
مرايا جانبية بضبط كهربائي
سخانات بالمرايا الجانبية
مساحة خلفية
حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.
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