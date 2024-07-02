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اقتصاد

تراجعت 150 ألف جنيه، اليوم تطبيق أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة

سيارة جاك JS2، فيتو
سيارة جاك JS2، فيتو
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سيارات جاك، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، عن أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة، مؤكدا تراجع أسعارها نحو 150 ألف جنيه بالتزامن مع مطلع يوليو الجاري ومن المقرر تطبيق القرار بداية من اليوم 2024/7/2.


أسعار جاك JS2 في يوليو الجاري
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، كافةً الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات جاك JS2 كالتالي:
 

جاك JS2 موديل 2024 بسعر 699.900  ألف جنيه بدلًا من 849.900 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه. 


مواصفات محرك سيارات جاك  JS2

زودت سيارات  جاك JS2 بمحرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT.



مواصفات أمان وسلامة سيارات جاك S2 

2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات 

مانع للسرقة 

وفرامل ABS 

 EBD ونظام الثبات الإلكتروني 

نظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي 

إشارات ضوئية بالمرايا الجانبية 

حامل أمتعة 

جنوط سبور ألومنيوم 

اضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء 

مرايا جانبية بضبط كهربائي 

سخانات بالمرايا الجانبية 

مساحة خلفية 

حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.

 

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