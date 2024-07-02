تراجعت 150 ألف جنيه، اليوم تطبيق أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة

سيارات جاك، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، عن أسعار سيارات جاك JS2 الجديدة، مؤكدا تراجع أسعارها نحو 150 ألف جنيه بالتزامن مع مطلع يوليو الجاري ومن المقرر تطبيق القرار بداية من اليوم 2024/7/2.



أسعار جاك JS2 في يوليو الجاري



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، كافةً الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات جاك JS2 كالتالي:



جاك JS2 موديل 2024 بسعر 699.900 ألف جنيه بدلًا من 849.900 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات جاك JS2

زودت سيارات جاك JS2 بمحرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT.





مواصفات أمان وسلامة سيارات جاك S2

2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات

مانع للسرقة

وفرامل ABS

EBD ونظام الثبات الإلكتروني

نظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي

إشارات ضوئية بالمرايا الجانبية

حامل أمتعة

جنوط سبور ألومنيوم

اضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء

مرايا جانبية بضبط كهربائي

سخانات بالمرايا الجانبية

مساحة خلفية

حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.