هيونداي النترا AD المصنعة محليا تستقبل يوليو بزيادة 30 ألف جنيه

استقبلت سيارات هيونداى، مطلع شهر يوليو بزيادة جديدة فى الأسعار تصل نحو 30 ألف جنيه، شملت السيارات المجمعة محليا هيونداي النترا AD، دون الإفصاح عن أسباب الزيادة وبالرغم من انخفاض بعض السيارات الاخرى.

أسعار هيونداي النترا AD المصنعة بمصر

ونرصد في التقرير التالى أسعار سيارات هيونداى المجمعة محليا، وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي لعلامة هيونداى فى مصر، والذى أخطر بها كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة وهى كالتالى:-

Baseline بسعر 920 ألف جنيه بدلًا من 890 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

Medline بسعر 980 ألف جنيه بدلًا من 950 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

Topline بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من مليون و50 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

مواصفات وسائل أمان سيارات هيونداي النترا AD



سائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

حساس مطر أوتوماتيك

تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة

واحدة لفتح وغلق زجاج السائق

مقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة

شاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

سائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة

حساس إضاءة أتوماتيك

إمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 7" تعمل باللمس

6 مكبرات صوت

دعم لأجهزة الأيفون والأندرويد