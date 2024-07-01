الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيونداي النترا AD المصنعة محليا تستقبل يوليو بزيادة 30 ألف جنيه

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو
ads

استقبلت سيارات هيونداى، مطلع شهر يوليو بزيادة جديدة فى الأسعار تصل نحو 30 ألف جنيه، شملت السيارات المجمعة محليا هيونداي النترا AD، دون الإفصاح عن أسباب الزيادة وبالرغم من انخفاض بعض السيارات الاخرى.

أسعار هيونداي النترا AD المصنعة بمصر

ونرصد في التقرير التالى أسعار سيارات هيونداى المجمعة محليا، وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي لعلامة هيونداى فى مصر، والذى أخطر بها كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة وهى كالتالى:-

Baseline بسعر 920 ألف جنيه بدلًا من 890 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

Medline بسعر 980 ألف جنيه بدلًا من 950 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

Topline بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من مليون و50 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

 

مواصفات وسائل أمان سيارات هيونداي النترا AD 


سائد هوائية للسائق والراكب الأمامي 

 جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

 حساس مطر أوتوماتيك

  تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة

واحدة لفتح وغلق زجاج السائق

مقاعد  وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

 عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

 إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة

شاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

سائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة

حساس إضاءة أتوماتيك

إمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 7" تعمل باللمس

6 مكبرات صوت

دعم لأجهزة الأيفون والأندرويد

 

سيارات أوبل تستقبل شهر يوليو بتخفيضات جديدة على أسعارها


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار هيونداي اسعار سيارات أسعار سيارات هيونداي السيارات المجمعة الزيادات الجديدة السيارات المجمعة محليا

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية