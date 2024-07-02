ارتفاع ضحايا حادث موتوسيكلين بإسنا في الأقصر إلى 3 وفيات ومصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم موتوسيكلين مروع بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر إلى ثلاث وفيات ومصابين.

ضحايا حادث موتوسيكلين بإسنا

وعثر على جثة الشاب الثالث «م.ج» يبلغ من العمر 23 عامًا مقيم بناحية بكومير، على بعد أمتار من موقع الحادث الذي وقع بين قرية السريب والعضايمة بمركز إسنا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي.

تفاصيل الحادث

كان تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شابين وإصابة 2 آخرين اثر حادث اصطدام موتوسيكلين ببعضهما بمركز إسنا، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور لمحل الحادث.

وعزز مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات سيارات الإسعاف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، وفيما يتلقى الاثنان المصابان العلاج اللازم بذات المستشفى، وأصيب الشاب «ع.ح.ص» 21، عامًا مقيم بالدقيرة، اشتباه كسور بالرجل اليسرى، كما أصيب الشاب «م.م.م» 26 عامًا اشتباه كسور بالساق اليسرى، فيما توفي الشاب «م.ع.ع» 21 عامًا مقيم الدقيرة، وتوفي الشاب «ع.ح.ص» 23 عامًا، مقيم الدقيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وينتظر أهالي الضحايا الثلاثة التصريح بالدفن، لنقلهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة بإسنا.