حجازي: أتمنى العودة إلى الأهلي لأنه أكبر فريق في إفريقيا والشرق الأوسط

تحدث أحمد حجازي، خلال برنامج "الكورة مع فايق" عن كواليس مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة وجوده في صفوف فيرونتينا الإيطالي.

قال أحمد حجازي “عند العودة من الإصابة كانت فرصة اللعب صعبة في فيرونتينا بسبب قوة الفريق ووضعه في المنافسة علي لقب الدوري الإيطالي فخرجت لإعارة ثم عودت للفريق ولم يتغير الوضع لذلك رغبت في الرحيل”.

وأضاف "عندما تلقيت عرض من الأهلي وأفقت علي الانتقال للقلعة الحمراء، هيثم عرابي هو من تواصل معي للانتقال إلي النادي الأهلي والمفاوضات لم تستغرق وقت طويل".

وتحدث عن كواليس رحيله عن الأهلي "رحلت عن الأهلي بعدما تلقيت عرض مع الدوري الإنجليزي بسبب رغبتي في العودة للاحتراف ومسؤولو النادي تفهموا الوضع ووافقوا على رحيلي.

واختتم "منذ رحيلي من الأهلي يتواصل معي أفراد كل فترة وأخرى لكن بشكل ودي ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن وبالطبع أتمنى العودة إلى النادي الأهلي وتمثيل أكبر فريق في أفريقيا والشرق الأوسط ويشرفي تمثيل قميصه.