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ثقافة وفنون

محسن محيي الدين: يوسف شاهين دمر حياتي ولا أتمنى عودة حنان ترك وحلا شيحة إلى التمثيل (فيديو)

الفنان محسن محيى،
الفنان محسن محيى، فيتو
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محسن محيي الدين، قال الفنان محسن محيي الدين: "طول عمري كنت الطفل المدلل في أسرتي لإني أصغر إخواتي، أنا كنت بكسر الحاجات في البيت علشان كنت شقي وأنا صغير".

محسن محيي الدين وأمنيته عدم عودة حنان ترك إلى التمثيل

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "قلت لا أتمنى عودة حنان ترك وحلا شيحة للتمثيل لأن اللي داق العسل المفروض يبقى خلاص يحاولوا إنهم يثبتوا نفسهم في الوضع اللي راحوا له".

الفنان محسن محيي الدين، فيتو

هدف محسن محيي الدين من العودة للتمثيل

وتابع: "رجوعي للعمل أو التمثيل بحاول أثبت أن الأعمال لازم تتعمل بشكل يخاطب العقل، ومش كل واحد عايز يغير يسيب مهنته، أنا في مهنتي وبحاول أغير".

 

مشكلة محسن محيي الدين مع يوسف شاهين 

وأكد: "يوسف شاهين دمر حياتي وخلاني أعيش في فترة اكتئاب طويلة في وقت فيلم إسكندرية ليه، لأني قعدت 3 سنين ما أشتغلش لأني كنت متصور بعد لما كنت في مهرجان برلين وباخد سوكسيه 7 دقايق والناس بتقول ظهر أعظم ممثل رُحت في حتة تانية قعدتني في البيت".

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أزمة سيناريو انتفاضة 1993

ولفت: "عملت سيناريو فيلم ورفضته الرقابة وبعد كده اتعمل في فيلم ولاد العم، الفيلم كان اسمه انتفاضة سنة 1993 لأني حصلي استفزاز من سفر 5 آلاف مصري لإسرائيل واتجوزوا هناك وخلفوا أولاد فقلت إيه ده هو ده الناتج بتاعنا بعد نصر أكتوبر 1973 ولادنا علشان مش لاقيين مستقبل ليهم يروحوا هناك ويبقوا أعداء لبلدهم ويخلفوا أولاد طبقًا للشريعة اليهودية والموضوع ده استفزني جدًّا، وخلاني عملت السيناريو".


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محسن محيى الفنان محسن محيى يوسف شاهين حنان ترك حلا شيحة

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