محافظ الإسماعيلية يتابع التزام المحال بقرار غلق المحال التجارية (صور)

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 247 لسنة 2024 والخاص بفتح وغلق المحال والمولات التجارية.

مواعيد فتح المحال التجارية

وتكون مواعيد فتح المحال التجارية من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 11 مساءً.

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

مواعيد فتح المولات التجارية

وتبدأ مواعيد فتح المولات التجارية منذ 10 صباحًا حتى 12 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا.

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات

وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات منذ 6 صباحًا حتى 12 مساءً إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا.

مواعيد فتح الورش والمحال الأعمال الحرفية

تبدأ منذ 8 صباحًا حتى 7 مساءً يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل: بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

في خطوة تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، أعلنت الحكومة عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم، وذلك بدءًا من اليوم الإثنين أول يوليو 2024، وتنصّ هذه المواعيد الجديدة على غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، وغلق المولات التجارية في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وغلق المطاعم والكافيهات في الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.