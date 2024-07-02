الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع التزام المحال بقرار غلق المحال التجارية (صور)

جانب من غلق المحال
جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو
ads

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 247 لسنة 2024 والخاص بفتح وغلق المحال والمولات التجارية. 

محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة في بعض الطرق (صور)

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية (صور)

مواعيد فتح المحال التجارية 

وتكون مواعيد فتح المحال التجارية من الساعة  7  صباحًا حتى 10 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 11 مساءً. 

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو
جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

مواعيد فتح المولات التجارية 

وتبدأ مواعيد فتح المولات التجارية منذ 10 صباحًا حتى 12 مساءً وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا.

جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو
جانب من غلق المحال التجارية في الإسماعيلية، فيتو

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 

وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات منذ 6 صباحًا حتى 12 مساءً إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا. 

مواعيد فتح الورش والمحال الأعمال الحرفية 

تبدأ منذ 8 صباحًا حتى 7  مساءً يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة. 

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل: بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

في خطوة تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، أعلنت الحكومة عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم، وذلك بدءًا من اليوم الإثنين أول يوليو 2024، وتنصّ هذه المواعيد الجديدة على غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، وغلق المولات التجارية في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وغلق المطاعم والكافيهات في الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المطاعم الكافيهات مواعيد غلق المحال التجارية

مواد متعلقة

وفد مغربي يتفقد المنطقة الحرة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة في بعض الطرق (صور)

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية (صور)

انحراف 3 عربات لقطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية