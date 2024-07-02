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بقي الأثر واختفى البشر، 10 صور ترصد التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الجديدة بالجيزة

غلق المحال، فيتو
غلق المحال، فيتو
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شهدت شوارع الجيزة، خاصةً شارع الملك فيصل وشارع العشرين ببولاق الدكرور، التزامًا ملحوظًا بقرار غلق المحال التجارية في المواعيد الجديدة التي حددتها محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتُظهر الصور المرفقة 10 مشاهد من شارعي الملك فيصل والعشرين، توثق إغلاق المحلات أبوابها الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار عمل بعض المطاعم والمخابز والصيدليات حتى ساعة متأخرة من الليل وفقًا للضوابط المحددة.

تكثيف الحملات التفتيشية

وحرصت محافظة الجيزة على تكثيف الحملات التفتيشية لضمان التزام جميع المحال التجارية بقرارات الغلق، مع مراعاة استثناءات محددة تشمل المخابز والصيدليات والبنوك والفنادق والمطاعم التي تقدم خدماتها للمقيمين في الفنادق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات، خاصةً خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة.

وتشمل بعض فوائد تطبيق قرارات غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ما يلي:

  • خفض أحمال الشبكة الكهربائية وتقليل خطر انقطاع التيار الكهربائي.
  • ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفر مالي كبير على الدولة.
  • المساهمة في حماية البيئة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • تنظيم حركة المرور في الشوارع خلال ساعات الليل.

 

نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون مع جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

  • إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة.
  • استخدام أجهزة موفرة للطاقة.
  • الاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.
  • ضبط مكيفات الهواء على درجات حرارة معتدلة.

 

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