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56 ألفا 299 طالبا بالثانوية العامة في الدقهلية يؤدون اليوم امتحان مادة الإنجليزي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو
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 تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إقبال 56 ألفًا و299 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة على 154 لجنة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزي”، حيث يبدأ الامتحان 9 صباحًا حتى 12  وسط تعزيزات أمنية مشددة.

طلاب الثانوية يؤدوا امتحان الانجليزي 

ومن جانبه يتابع ناصر شعبان وكيل  تعليم الدقهلية من غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤ ويتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. 

56 ألفًا و299 يؤدون امتحانات الثانوية في الدقهلية

ويؤدى 56 ألفًا 299 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية،  الامتحانات فى 154 لجنة امتحانية ما بين  150 لجنة مضاف إليها لجنة بسجن جمصه ولجنة المتفوقين ولجنة المكفوفين ولجنة بمستشفى الأورام. 

وصول الأسئلة من الكنترول للجان

 ويتواصل وكيل الوزارة في الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية للتأكد من وصول الاسئلة، وذلك في الوقت المحدد لها ولاطمئنان علي  انتظام الطلاب بلجان الامتحانات. 

محاذير داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

 كما شدد على عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، وكذلك توفير المراوح للتغلب على حرارة الجو. 

لجنة ثلاثية وغرفة عمليات  للتواصل الدائم في ماراثون الامتحانات 

وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل  اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.

 اللجان مراقبة بالكاميرات 

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية في مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدًا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقًا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

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