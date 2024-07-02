إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم اليوم الاثنين فى مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين، بقرية «الحومة» التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في بنى سويف، اليوم، لخلاف على لهو الأطفال.

بلاغ مشاجرة عائلتين بسبب لهو الأطفال ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين، ووقوع مصابين بقرية «الحومة »، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وبانتقال فريق من مباحث المركز وسيارات الأسعاف جرى السيطرة على الموقف وفض المشاجرة.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عائلتين ببني سويف

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «خالد وصالح »، وأن سبب المشاجرة خلاف على لهو الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 من العائلتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.