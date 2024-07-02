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إصابة شخصين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بطريق أجا منية سمنود بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو
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شهد طريق أجا منية سمنود بمحافظة الدقهلية إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، وجرى تحويلهم بالإسعاف لمستشفى أجا.


إصابة شخصين في تصادم على طريق أجا سمنود 

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي طريق أجا منية سمنود متمثلًا في  تصادم ميكروباص في توكتوك ووقوع مصابين.

 

تحرك أمني وانتقال الإسعاف 

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة "إبراهيم م م" 36 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى”، و"سعاد ع ب“ 53، "اشتباه كسر بالقدم اليسرى” مقيمين بعزبة الديرس أجا.
 

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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