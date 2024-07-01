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محافظات

تعثرت في سداد القرض، ثلاثينية تنهي حياتها في الدقهلية

انتحار فتاه، فيتو
انتحار فتاه، فيتو
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أنهت  سيدة في العقد الثالث من عمرها مقيمة بموسى شكري التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية حياتها، بتناول حبة الغلة السامة، وذلك لمرورها بأزمة نفسية لتعثرها في سداد قرض، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

استقبال سيدة بمستشفي شربين جثة هامدة 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي، بوصول سيدة تدعى ن.م.م.، وتبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمة بقرية موسى شكري دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة، ادعاء تناول مادة سامة.

تحرك امني والتحريات تبين سبب الوفاة 
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفاة تخلصت من حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية، لعدم قدرتها على سداد قرض، وتناولت حبة الغلة السامة وتوفيت.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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