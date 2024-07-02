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صحة دمياط تحقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس العالمية

صحة دمياط تحقق أرقاما
صحة دمياط تحقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس العالمية، فيتو
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تقدمتالدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى مديرية الصحة،  لتحقيقها أرقامًا قياسية لوزارة الصحة والسكان بموسوعة جينيس العالمية، بعد النجاح الذي حققته من خلال حملة "من بدري أمان" لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين ضمن تسع محافظات على مستوى الجمهورية.

 

تكريم صحة دمياط لتقديمها خدمات المبادرات الرئاسية

وتم تكريم مديرية الصحة وذلك لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين بالمجان والتي شملت خدمات مبادرة دعم صحة المراة وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وهى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا..

وفى هذا السياق،، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم تقديم هذه الخدمات للجماهير بواسطة قافلة طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى اقيمت فى الساحة الشعبية بمدينة فارسكور ضمن احتفالية ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.


كما أكد أن صحة دمياط أحرزت عدد من المراكز الاولى والمتقدمة فى تحقيق المستهدفات بالفحص والعلاج والمتابعة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بواسطة فرق صحة دمياط المدربة على تقديم هذه الخدمات، كما ذكر أنه يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بشكل يومي من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبيبة على مستوى المحافظة بالإضافة الى الفرق المتنقلة التي تقدم هذه الخدمات بجميع أنحاء المحافظة.

 

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