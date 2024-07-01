الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط توجه بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية سبتمبر 2024

الأستاذة الدكتورة
الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ڤيتو
ads

وجهت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى تبدأ من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية


وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وفى إطار هذا القرار ستكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ويتم الغلق فى تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى تمام الساعة الواحدة صباحًا، على أن يتم استثناء المطاعم والكافيتريات والبازرات ليصبح مواعيد الفتح من الساعة السادسة صباحًا والغلق فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ٢٤ ساعة وذلك بالنسبة للكافيتريات والمطاعم.


ونوهت " الدكتورة منال عوض " أيضًا إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية ستكون فى الثامنة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام السابعة مساءًا، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما أنه يستثنى من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والافران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال كمحال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.


وفى هذا السياق، أكدت " المحافظ " على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ كافة بنود هذا القرار والمتابعة الدورية لذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المحال العامة تراخيص المحال العامة قرار وزير التنمية المحلية محال البقالة والسوبر ماركت مواعيد فتح وغلق المحال وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

محافظ دمياط تدعو المواطنين للمشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء

ما حكم قول تقبل الله في العيد؟ الإفتاء تجيب

مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرصد الميداني

مدبولي: هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد

تحرير 355 مخالفة للمحال لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات

التشكيل الوزاري الجديد 2024، كشف حساب طارق الملا في وزارة البترول

تحرير 305 مخالفة للمحال المخالفة لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية