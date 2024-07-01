محافظ دمياط توجه بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية سبتمبر 2024

وجهت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتطبيق قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والتى تبدأ من اليوم الأول من يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك لتكون مواعيد فتح المحال يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية



وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وفى إطار هذا القرار ستكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ويتم الغلق فى تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى تمام الساعة الواحدة صباحًا، على أن يتم استثناء المطاعم والكافيتريات والبازرات ليصبح مواعيد الفتح من الساعة السادسة صباحًا والغلق فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ٢٤ ساعة وذلك بالنسبة للكافيتريات والمطاعم.



ونوهت " الدكتورة منال عوض " أيضًا إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية ستكون فى الثامنة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام السابعة مساءًا، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما أنه يستثنى من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والافران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال كمحال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.



وفى هذا السياق، أكدت " المحافظ " على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ كافة بنود هذا القرار والمتابعة الدورية لذلك.