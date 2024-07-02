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ثقافة وفنون

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19، هالة تنتقل لمنزل دينا ومالك يتعرض للكسر

أبطال الوصفة السحرية،
أبطال الوصفة السحرية، فيتو
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دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19 حول مالك الذي يقرر أن يحل مشكلته مع زوجته عن طريق شراء هدية وفقًا لنصيحة أمجد، أما هذا الأخير فيعاني في ظل الاختفاء المفاجيء لسارة والذي أحدث في أحواله وحياته تغيرًا واضحًا كما أصبح قاسيًا مع زوجته نهلة.

ويحاول أمجد خلال مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 19 البحث عن سارة إلى أن نجح في الوصول إليها وأقنعها باللقاء للمرة الأخيرة وتوافق، أما كارمن فتبدو عليها رغبة كبيرة في إنجاب طفل وحرصت على التلميح بصورة غير مباشرة لزوجها ولكنها لم تحصل على رد الفعل الذي تتمناه.

ويخذل زين زوجته أميرة كعادته ولم يذهب إلى مقابلة العمل لديها في البنك وتخلق له أعذار لدى المسؤلين في البنك ولكنه يحاول التهرب قدر الإمكان، وتجتمع بثينة ببنات “الكومباوند” وتخبرهم أنه لابد من أن تتخلص من هالة لأنها أرهقتها ماديًا ونفسيًا، فانتقلت إلى منزل دينا، وبينما كانت تدخل هالة مع دينا إلى المنزل كان مالك يعد مفاجأة لزوجته ولكنها لم تكتمل نظرًا لحضور هالة فيغضب مالك ويذهب إلى “الجيم” ولكنه يتعرض لإصابة ويعود لمنزله مصابًا في قدمه.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 18 عددًا من الأحداث المشوقة، حيث يواصل أمجد مقابلاته الخفية مع سارة ويتقرب منها ويتغزل فيها بينما يهمل نهلة التي قررت تغيير مظهرها من أجل زوجها ولكنه لم يلحظ أي تغيير فتشعر هي بالتعاسة.

أما دينا فتدخل علاقتها مع زوجها مالك في حالة من التوتر من جديد بسبب معرفتها أنه كان مع أصدقائه دون أن يخبرها بمكانه، وتواصل أميرة في محاولاتها في إقناع زين بأن يذهب لمقابلة عمل في البنك، ويقنعها هو بأنه سيستجيب، وتتحسن علاقة كارمن برئيس قسمها الجديد، بينما تتقرب ندى من عز ويبدأ مالك وسيف في ملاحظة تغيرات واضحة عليه.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية يشارك في بطولته شيري عادل وعمر الشناوي، ولقاء سويدان، وإسلام جمال وكارولين عزمي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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