إزالة عدد من مخالفات البناء بالعاشر من رمضان

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان حملة جديدة لإزالة عدد من مخالفات البناء.

وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على ضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون بتواجد الحملات اليومية من ادارة الإشغالات والتعديات وإدارة الأمن بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأشار إلى إزالة كافة إشغالات المحلات المخالفة بالقطع السكنية بالمجاورات ٧ & ٨ & ١٠ & ٢١ ورفع كافة الإشغالات والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة.بالإضافة إلى التواجد اليومي والمستمر بمنطقة الموقف الإقليمي الجديد.

كما تم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية علي مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.