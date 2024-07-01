أخبار مصر اليوم: أخبار سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.. تفعيل الخدمات الإلكترونية للتحويل بين طلاب المدارس.. ونصيب الفرد من السلع التموينية خلال يوليو

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

البترول تكشف أخبارا سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أخبارا سارة بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.

استيراد 21 شحنة من الغاز المسال

وقال "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك 21 شحنة من الغاز المسال سيصلوا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إضافة إلي كميات أخرى من المازوت.



متى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء؟

وأكد: مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري سيكون لدينا مخزون كاف من الغاز الطبيعي، ستنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.



ولفت إلى أنه تم تحديد 2 مليار دولار لاستيراد شحنات الغاز المسال إلى جانب 180 مليون دولار لاستيراد شحنات المازوت.



هل نشهد ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية بسبب الأسمدة؟ نقيب الفلاحين يرد

توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حدوث انفراجة في أزمة الأسمدة الفترة القريبة المقبلة مع عودة المصانع للعمل والإنتاج.

نقيب الفلاحين يطالب بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، وزارة الزراعة قامت بضخ كميات من الأسمدة المدعمة كانت مخزنة في الجمعيات الزراعية، مطالبا بسرعة صرف الأسمدة بشكل فوري للمزارعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، وزارة الزراعة قامت بضخ كميات من الأسمدة المدعمة كانت مخزنة في الجمعيات الزراعية، مطالبا بسرعة صرف الأسمدة بشكل فوري للمزارعين.

ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسمدة

ولفت: "نتوقع أيضا انفراجة قادمة في أسعار الأسمدة بعدما وصلت إلى أرقام خطيرة على الزراعة، حيث وصلت الشيكارة الـ50 كيلو إلى 1100 جنيه فيما وصل الطن إلى 21000 جنيه لأول مرة في التاريخ".

يصل إلى 4 كيلو سكر، نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات شهريًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يوليو، حيث تقوم بصرف السلع لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريًا.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وأكدت وزارة التموين أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر و4 زجاجات زيت وباقي المبلغ يحصلون به على سلعة المكرونة، إضافة إلى سلع مجانية أخرى يختارها المواطن مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية، عن بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لـ تحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/١.

التحويلات الطلاب بين المدارس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن التحويل على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

وهذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

•ويتم التنبيه مشددا بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.

•علما بأن التحويل من الأزهر إلى التعليم العام والعكس سيكون فى الفترة من ٢٠٢٤/٨/٤ حتى ٢٠٢٤/٩/٣.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية على خطوط المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة وتخفيض الإنارة وتوقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

تخفيض سرعة القطارات بسبب درجات الحرارة

وفى سياق متصل أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط بيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.



درجات الحرارة غدا الثلاثاء 02- 07- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 37

6 أكتوبر المحسوسة: 39

بنها: الصغرى 24 والعظمى 36

بنها المحسوسة: 38 الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 38

سيوة: المحسوسة: 40

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 40

السويس: الصغرى 24 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40

أسيوط: المحسوسة: 42

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44





الكهرباء: استثمار 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة وتحسين جودة التغذية

أكدت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2024/2025.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024 /2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأشارت إلى ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.

وأوضحت أن الحمل الأقصى من المستهدف ان يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع، حيث بلغ الحمل الأقصى الفعلى 36200 ميجاوات.