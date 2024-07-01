هل نشهد ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية بسبب الأسمدة؟ نقيب الفلاحين يرد

أزمة الأسمدة، توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حدوث انفراجة في أزمة الأسمدة الفترة القريبة المقبلة مع عودة المصانع للعمل والإنتاج.

نقيب الفلاحين يطالب بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، وزارة الزراعة قامت بضخ كميات من الأسمدة المدعمة كانت مخزنة في الجمعيات الزراعية، مطالبا بسرعة صرف الأسمدة بشكل فوري للمزارعين.

الانتاج الزراعي وأزمة الأسمدة، فيتو

ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسمدة

ولفت:"نتوقع أيضا انفراجة قادمة في أسعار الأسمدة بعدما وصلت إلى أرقام خطيرة على الزراعة، حيث وصلت الشيكارة الـ50 كيلو إلى 1100 جنيه فيما وصل الطن إلى 21000 جنيه لأول مرة في التاريخ".

تكلفة طن الأسمدة على المصانع وحصة الدعم

وأشار إلى أن تكلفة طن الأسمدة على المصنع يصل إلى 4800 جنيه، ويجب على المصانع توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة كسماد مدعم، لأن نقص الأسمدة سيؤدي الى نقص الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع الأسعار.