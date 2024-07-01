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أخبار مصر

استجابة لدعوات رسمية، اليوم شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية في جنوب شرق آسيا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فيتو
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يبدأ فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الإثنين جولة خارجية جديدة لجنوب شرق آسيا تضم ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسميَّة التي قدَّمتها الدول الثلاثة لفضيلته.

جولة خارجية لشيخ الأزهر في جنوب شرق آسيا 

وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في الدول الثلاثة.

تفاصيل جولة شيخ الأزهر لجنوب شرق آسيا 

ومن المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر المسئولين والقيادات الدينية والثقافية والمجتمعية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، كما يحرص فضيلته على عقد لقاءات مع طلاب الجامعات والشباب، لمناقشة أبرز القضايا المستجدة على الساحة الدينيَّة والاجتماعيَّة، والالتقاء بالأئمَّة والدعاة والمفتين والقائمين على المؤسسات الدعوية والإفتائيَّة.

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استجابة لدعوات رسميَّة، شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، الاثنين القادم

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