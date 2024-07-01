الثلاثاء 02 يوليو 2024
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تحصين النشء من الأفكار الهدامة، ندوات تثقيفية لأوقاف الدقهلية (صور)

ندوات تثقيفية بمساجد
ندوات تثقيفية بمساجد الدقهلية، فيتو
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أقامت مديرية  الأوقاف على مستوى إداراتها بمحافظة الدقهلية، ندوات تثقيفية لتحصين النشء من الأفكار الهدامة وعرض القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا يد التعمير للمستقبل.

وذلك  تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة ومتابعة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

حيث اقيم اليوم البرنامج التثقيفي للاطفال في جميع الإدارات والذي يهدف إلى  تحصين النشء من الأفكار الهدامة وعرض القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا يد التعمير للمستقبل

وكانت مديرية أوقاف الدقهلية  بمسجد الصديق في المنصورة، عقدت  ندوة بعنوان "الشباب أمل الأمة ومستقبلها".

وذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور حسين الشربيني أستاذ مساعد التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول، والدكتور علي محمود البطة  رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنصورة

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار تفعيل وزارة الأوقاف الندوات والأنشطة الدعوية.

وكان الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة الدقهلية، شهدا انطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بمديرية أوقاف الدقهلية.                                     

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

وانطلقت فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بمسجد (النصر)  بمدينة المنصورة  محافظة الدقهلية، وذلك بحضورالدكتور هيثم  الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف  سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور سيف رجب قزامل  أستاذ الفقه المقارن المتفرغ، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور جهاد الأشقر أستاذ الفقه العام بجامعة الأزهر.

في بداية كلمته رحب الدكتور الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مدير مديرية أوقاف الدقهلية بالدكتور هيثم بيه الشيخ نائب محافظ الدقهلية نائبا عن محافظ الدقهلية، واللواء أيمن  الشريف  سكرتير عام محافظة الدقهلية، لحضور فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا حملة مصابيح الهدى في صنوف المعارف ويد التعمير والغرس للمستقبل.

وفي بداية كلمته ثمن الدكتور هيثم بيه الشيخ نائب محافظ الدقهلية  نائبا عن محافظ الدقهلية دور وزارة الأوقاف البارز في نشر الفكر الوسطي بين الأطفال وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة من خلال حفظهم للقرآن الكريم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك من خلال المساجد في فترة الإجازة الصيفية للأطفال.

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