اليوم، طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات.

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا، لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

جروبات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.