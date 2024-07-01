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أخبار مصر

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو
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تسير شركة مصر للطيران اليوم الإثنين 19 رحلة جوية لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك.

مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

 

وجاء بيان رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران كالتالي:

5 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري 
1 رحلة بخط سير جدة - باماكو
1 رحلة بخط سير جدة - الأقصر 
1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب 
8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

وتشمل تلك الرحلات نقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية  وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

 

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