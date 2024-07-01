ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية بالغربية

تمكنت حملة تموينية من ضبط ١٠٥كيلو لحوم وكبده وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٩٥علبة سجائر مهربة وتحرر ٣٣ محضرا بأسواق ومحال شهيرة بحي ثان المحلة.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بحي ثان المحلة، قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مديرية التموين بضبط 35 كيلو كبدة مستوردة بدون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم بالمحلة، التحفظ على عدد 50 كيلو أسماك مملحة (فسيخ) مشتبه في صلاحيتها بمحل فسخانى شهير بالمحلة الكبرى،ضبط ٢٠كيلو شرائح دواجن مخليه بدون بيانات اشتباة صلاحية بمطعم بالمحلة الكبرى حى ثان.

وتحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر ضبط عدد ٩٥ علبة سجائر مهربة من خارج البلاد غير خالصة الضرائب الجمركية.

و٦ محاضر مخالفة القرار ٩٦نقص اشتراطات صحية وعدد ٨ محاضر مخالفة القرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد ثلاثة محاضر إعدام كالتالى٣ كيلو لحم مفروم يظهر عليها علامات الفساد و٢ كيلو كبدة فاسدة تحتوي على سائل انفصالي و٢ لتر من المياه الغازية تحتوي علي انتفاخ من سوء التخزين و٥ محاضر مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بحى ثانى المحلة الكبرى.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.