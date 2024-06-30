مقتل 12 شخصا في أوكرانيا وروسيا

قال حاكم منطقة كورسك بجنوب روسيا، السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من المنطقة طوال اليوم عقب هجوم بطائرة مسيرة على قرية أدى إلى مقتل خمسة بينهم طفلان، في حين أكد مسئولون أوكرانيون مقتل سبعة أشخاص بينهما طفلان في هجوم روسي على مشارف زاباروجيا الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة الروسية، أليكسي سميرنوف، على تطبيق تيليجرام إن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف منزلا بإحدى قرى كورسك مما تسبب في مقتل خمسة أفراد فيما يتلقى اثنان من أفراد العائلة العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع مصور على قناة سميرنوف على تيليجرام منزلا مدمرا وسط أكوام من الأنقاض ومواد البناء.

وقال سميرنوف إن القوات الأوكرانية قصفت ثماني قرى بالقرب من الحدود على نحو متقطع طوال اليوم. وأفادت أنباء بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى. ولم يتسن لرويترز التحقق من قصف المنطقة من مصادر مستقلة.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون أوكرانيون إن سبعة أشخاص قُتلوا، بينهم طفلان، وأصيب 31 آخرون في هجوم روسي بصاروخين على بلدة فيلنيانسك الواقعة على مشارف مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وكرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشدته للحلفاء لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى وتعزيز أنظمة دفاعاتها الجوية لوقف ما وصفها بالهجمات اليومية.

وقال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، إن صاروخين أطلقا في اتجاه بلدة فيلنيانسك مما أدى إلى تضرر بنية تحتية ومتجر ومبان سكنية.

وأعلنت أجهزة الطوارئ مقتل سبعة، بينهم طفلان، وإصابة 31 آخرين، منهم ثمانية أطفال. وأخمدت فرق الإطفاء حرائق اندلعت في عدة مبان.

وذكر إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زاباروجيا، في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام: "نفذ العدو اليوم عملا إرهابيا مروعا آخر على السكان المدنيين".

وأضاف أن الهجوم وقع "في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة حيث خرج الناس للاسترخاء ولم تكن هناك أهداف عسكرية".

ونشر زيلينسكي صورا من الموقع تظهر حفرة كبيرة وأشجارا متساقطة.

وكتب زيلينسكي على تيليجرام "مدننا ومناطقنا تعاني يوميا من مثل هذه الضربات الروسية. لكن هناك طرقا للتغلب على ذلك".