الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة عن قائمة المنتخب النهائية بالأولمبياد: "فيه مشاكل"

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس 2024، فيتو
ads

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر تطورات ملف قائمة المنتخب الأولمبي النهائية التي تمثل الفراعنة في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق منافساتها في الرابع والعشرين من شهر يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: الأمور ليست على ما يرام وبصراحة “في مشاكل”، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الثلاثة (فوق السن).

وأضاف المصدر: "الجميع يعلم أن ناديي ليفربول الانجليزي وطرابزون التركي، كلاهما رفضا إنضمام محمد صلاح ومحمود تريزيجيه لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وتكرر نفس الأمر مع عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني".

اقرأ أيضا: "فيتو" تحصل على قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن بأولمبياد باريس

أزمة مع الأهلي بشأن الثلاثي الكبار

وواصل المصدر: ميكالي طلب ضم ثلاثي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحد الحارسين محمد الشناوي أو مصطفى شوبير للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبي، إلا أن الأهلي رد بأن هناك صعوبة بالغة في التخلي عن أي من الأسماء الأربعة المذكورة لأنهم يمثلون ركائز أساسية في تشكيلة الفريق الأحمر، كما أن الفريق الأول يخوض منافسة شرسة خلال الأسابيع القادمة مع فريق بيراميدز على التتويج بلقب الدوري، وسيخوض عدد كبير من المباريات في المسابقة بشكل مضغوط (مباراة كل 48 ساعة) وبالتالي لاعبيه معرضون للإصابة بالإجهاد، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أكد احتياجه لكل اللاعبين في المباريات المقبلة، فما بالك إذا كان الكلام عن ثلاثة من أهم اللاعبين في تشكيلة الأحمر. 

أزمة إبراهيم عادل مع بيراميدز

وتابع: هناك أزمة أخرى مع مسئولي بيراميدز بخصوص إبراهيم عادل، حيث يتمسك الفريق السماوي بتواجد اللاعب مع الفريق حتى مباراة الأهلي المحدد لها يوم 12 يوليو المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد سفر المنتخب الأولمبي إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد، وبالتالي فإن اللاعب لن يحضر معسكر الفراعنة ببرج العرب قبل السفر.

واختتم المصدر: الوقت بات ضيقا حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد إرسال قائمة منتخب مصر في الأولمبياد والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث من يوليو، وهناك اتصالات جارية ومحاولات لحسم القائمة النهائية قبل الأربعاء المقبل.

جمال علام يحسم الجدل بشأن إيقاف الدوري أسبوعين بسبب المنتخب الأولمبي

اجتماعات مكثفة لجهاز المنتخب الأولمبي لحسم قائمة أولمبياد باريس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الاولمبى اتحاد الكرة قائمه المنتخب الاولمبي اولمبياد باريس 2024 محمد صلاح محمود تريزيجيه ميكالي الأهلي بيراميدز ابراهيم عادل

مواد متعلقة

بعد هذه المباراة، بيراميدز يحدد موعد انضمام إبراهيم عادل للمنتخب الأولمبي

الأهلي يصدم اتحاد الكرة بسبب لاعبي المنتخب الأولمبي

3 محترفين يحجزون أماكنهم في قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي يملك موافقة محترف واحد فوق السن، تعرف عليه

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية