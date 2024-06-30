مصدر باتحاد الكرة عن قائمة المنتخب النهائية بالأولمبياد: "فيه مشاكل"

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر تطورات ملف قائمة المنتخب الأولمبي النهائية التي تمثل الفراعنة في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق منافساتها في الرابع والعشرين من شهر يوليو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: الأمور ليست على ما يرام وبصراحة “في مشاكل”، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الثلاثة (فوق السن).

وأضاف المصدر: "الجميع يعلم أن ناديي ليفربول الانجليزي وطرابزون التركي، كلاهما رفضا إنضمام محمد صلاح ومحمود تريزيجيه لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وتكرر نفس الأمر مع عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني".

أزمة مع الأهلي بشأن الثلاثي الكبار

وواصل المصدر: ميكالي طلب ضم ثلاثي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحد الحارسين محمد الشناوي أو مصطفى شوبير للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبي، إلا أن الأهلي رد بأن هناك صعوبة بالغة في التخلي عن أي من الأسماء الأربعة المذكورة لأنهم يمثلون ركائز أساسية في تشكيلة الفريق الأحمر، كما أن الفريق الأول يخوض منافسة شرسة خلال الأسابيع القادمة مع فريق بيراميدز على التتويج بلقب الدوري، وسيخوض عدد كبير من المباريات في المسابقة بشكل مضغوط (مباراة كل 48 ساعة) وبالتالي لاعبيه معرضون للإصابة بالإجهاد، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أكد احتياجه لكل اللاعبين في المباريات المقبلة، فما بالك إذا كان الكلام عن ثلاثة من أهم اللاعبين في تشكيلة الأحمر.

أزمة إبراهيم عادل مع بيراميدز

وتابع: هناك أزمة أخرى مع مسئولي بيراميدز بخصوص إبراهيم عادل، حيث يتمسك الفريق السماوي بتواجد اللاعب مع الفريق حتى مباراة الأهلي المحدد لها يوم 12 يوليو المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد سفر المنتخب الأولمبي إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد، وبالتالي فإن اللاعب لن يحضر معسكر الفراعنة ببرج العرب قبل السفر.

واختتم المصدر: الوقت بات ضيقا حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على موعد إرسال قائمة منتخب مصر في الأولمبياد والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث من يوليو، وهناك اتصالات جارية ومحاولات لحسم القائمة النهائية قبل الأربعاء المقبل.