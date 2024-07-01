الثلاثاء 02 يوليو 2024
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عقارات

مد مهلة سداد مقدم الحجز لوحدات سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان
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أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مد مهلة سداد مقدم الحجز لوحدات سكن مصر وجنة بمدينة المنصورة الجديدة حتى الخميس 2024/7/11  كموعد نهائى.

وأرجعت ذلك نظرا  لانتهاء المهلة  مع إجازة الجمعة والسبت و30 يونيو  وذلك للفائزين بقرعة   25  و 26 و27 فبراير 2024.

كما أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية (بالمجاورة 61 ) بمدينة العاشر من رمضان  بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا.

وأوضحت أن التخصيص بنظام اسبقية الحجز وذلك على موقع الحجز الالكتروني لبنك الإسكان والتعمير  www.hdb-reservation.com.

وحددت الهيئة قيمة مقدم الحجز ليتراوح ما بين 40% و50% حتى الاستلام، وكل العمارات متوفر فيها أسانسير"مصعد"، وجراج لكل شقة أسفل العقار.ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها. 

  • يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.
  • من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
  • في حالة الفوز بوحدة سكنية يتم تقديم شيكات بنكية بقيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة عند التعاقد.
  • في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 400 جنيه + 1% مصروفات إدارية.
  • في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.
  • يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

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