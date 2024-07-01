مسلسل لعبة حب الحلقة 55، دانيال يختار رامي وتوتر علاقة سما ومالك

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 55 حول محاولة نينا المستمرة للتقرب من مالك رغبة منها في معرفة ما إذا كان “التاتو” الذي وضعاه سويًا لا يزال في مكانه أم لا لكي تتمكن من الفوز بالرهان أمام سما، بينما تسعى الأخيرة بكل قوتها لإفساد أي فرصة لتواجد مالك مع نينا بمفردهما.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 55 تنجح سما في أن تنظم اجتماع في منزل مالك لقطع الفرص أمام نينا، وتستقبل سما مكالمة من ريما تخبرها أن مالك وسما سيسافران سويًا إلى مرسيليا فتذهب سما مسرعة إلى منزل مالك وتخبره أنها لا تريده أن يسافر ويخبرها أنه رفض، ولم تتمكن من التواجد معه لكي تودع أسرتها الذين ذهبوا إلى “الضيعة” لطلب يد لين.

ويذهب دانيال إلى مايا لكي تعطيه رأيها في الاختيار بين مالك ورامي، ثم يتوجه دانيال إلى مالك ويخبره أنه اختار رامي، ويشعر مالك بالتعجب، ويقرر الذهاب إلى سما ليتحدث معها، ويتركها ليلًا، ثم يأتي في الصباح ليتناول معها الفطور، وبينما كانت تقوم بإعداده يتحدث مالك مع عمه وظنت سما أنه يتحدث عن المقارنة بينها وبين نينا فتتوتر وتخبر مالك أن يذهب إلى نينا في حزن وغضب وسط دهشة حبيبها.

مسلسل لعبة حب الحلقة 54

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 54 حول سيرين التي قررت الذهاب إلى مالك والاعتراف له بمعرفتها السابقة بخطة جبران، ولكن مالك لم يتقبل شجاعتها في الإعتراف وأخبرها أنه إن أصبح مديرًا للشركة فإنها لن تكمل العمل معه.

وخلال الحلقة ينتظر رامي ومالك قرار دانيال باختيار أحدهما ليستمر في الشركة وفقًا للعقود المبرمة بينهم عند إقامة الشركة، بينما تشتعل الغيرة بين نينا وسما خلال أحداث الحلقة ٥٤ من مسلسل لعبة حب إلى الدرجة التي قررت فيها سما الذهاب إلى منزل مالك ليعلمها التصميم، وبينما كادت أن ترحل تتفاجأ بنينا تأتي فتظل موجودة والغيرة تظهر عليها في الحديث ولم يهدأ الأجواء سوى دانيال الذي حضر فجأة لمالك وبدا وكأنه المنقذ.