الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل لعبة حب الحلقة 55، دانيال يختار رامي وتوتر علاقة سما ومالك

نور علي، فيتو
نور علي، فيتو
ads

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 55 حول محاولة نينا المستمرة للتقرب من مالك رغبة منها في معرفة ما إذا كان “التاتو” الذي وضعاه سويًا لا يزال في مكانه أم لا لكي تتمكن من الفوز بالرهان أمام سما، بينما تسعى الأخيرة بكل قوتها لإفساد أي فرصة لتواجد مالك مع نينا بمفردهما.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 55 تنجح سما في أن تنظم اجتماع في منزل مالك لقطع الفرص أمام نينا، وتستقبل سما مكالمة من ريما تخبرها أن مالك وسما سيسافران سويًا إلى مرسيليا فتذهب سما مسرعة إلى منزل مالك وتخبره أنها لا تريده أن يسافر ويخبرها أنه رفض، ولم تتمكن من التواجد معه لكي تودع أسرتها الذين ذهبوا إلى “الضيعة” لطلب يد لين.

ويذهب دانيال إلى مايا لكي تعطيه رأيها في الاختيار بين مالك ورامي، ثم يتوجه دانيال إلى مالك ويخبره أنه اختار رامي، ويشعر مالك بالتعجب، ويقرر الذهاب إلى سما ليتحدث معها، ويتركها ليلًا، ثم يأتي في الصباح ليتناول معها الفطور، وبينما كانت تقوم بإعداده يتحدث مالك مع عمه وظنت سما أنه يتحدث عن المقارنة بينها وبين نينا فتتوتر وتخبر مالك أن يذهب إلى نينا في حزن وغضب وسط دهشة حبيبها.

مسلسل لعبة حب الحلقة 54

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 54 حول سيرين التي قررت الذهاب إلى مالك والاعتراف له بمعرفتها السابقة بخطة جبران، ولكن مالك لم يتقبل شجاعتها في الإعتراف وأخبرها أنه إن أصبح مديرًا للشركة فإنها لن تكمل العمل معه.

وخلال الحلقة ينتظر رامي ومالك قرار دانيال باختيار أحدهما ليستمر في الشركة وفقًا للعقود المبرمة بينهم عند إقامة الشركة، بينما تشتعل الغيرة بين نينا وسما خلال أحداث الحلقة ٥٤ من مسلسل لعبة حب إلى الدرجة التي قررت فيها سما الذهاب إلى منزل مالك ليعلمها التصميم، وبينما كادت أن ترحل تتفاجأ بنينا تأتي فتظل موجودة والغيرة تظهر عليها في الحديث ولم يهدأ الأجواء سوى دانيال الذي حضر فجأة لمالك وبدا وكأنه المنقذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل لعبة حب لعبة حب الفن اخبار الفن مسلسل لعبة حب الحلقة 55

مواد متعلقة

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 16، ظهور هالة الشناوي وكشف حقيقة عمل بثينة

بالحلقة 16، الظهور الأول لرانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية

تفاصيل مسلسل معتصم النهار في رمضان 2025

موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية