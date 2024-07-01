تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين الجديدة لصالح فلسطين

قرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال

مهرجان العلمين الدورة الثانية

وينطلق، بعد قليل، المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية ومن المفترض أن يتم الإعلان عن عدد من الفعاليات بعد نجاح الدورة الأولى.

وكان من بين أهم الفعاليات التي شهدها مهرجان العلمين الجديدة. في دورته السابقة، هى فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت بالتزامن مع الحفل الاول لجوائزSTARSCAPERS، وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل، والجودو، والكرة الطائرة.

بالإضافة إلى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات، والتي كان من أبرزها عرض أزياء المصمم العالمي "مايكل سينكو"، وأقيمت أيضا بطولة" تراياثلون"، وهي لعبة مكونة من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية.

وقام اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم بعدها الركض والجري لمسافة 10 كيلو متر، وذلك خلال ساعة و50 دقيقة.