الدوري الممتاز، تعادل المصري البورسعيدي والجونة 1/1 بالشوط الأول

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي و الجونة بهدف لكل فريق بالشوط الأول باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري والجونة

بداية المباراة نجح عبد الرحيم دغموم في افتتاح التسجيل للمصري بعد تسديدة أرضية على يسار حارس الجونة.

الدقيقة 22: سدد فخر الدين بن يوسف تسديدة صاروخية إلا أنها مرت بجوار المرمى.

وتعادل الجونة ارنادو في الدقيقة 39.

تشكيل المصرى أمام الجونة

حارس المرمى: محمود جاد.

الدفاع: احمد عيد، كريم العراقى، محمد دبش، عمر سعداوى.

الوسط: امادو باه، معتز الزدام وفخر الدين بن يوسف، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامى.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، عمرو موسى، محمود حمادة، ايزي ايميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

تشكيل الجونة أمام المصري

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

خط الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حسن الحطاب، حسام إيفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر.

موعد مباراة المصري والجونة

الدوري الممتاز، التقى فريق المصري البورسعيدي نظيره الجونة في الدوري في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري والجونة

وتنقل مباراة المصري والجونة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة المصري والجونة

ويسعى فريق النادي المصري إلى الحفاظ على المركز الثالث ومواصلة انتصاراته بعدما نجح فى تحقيق فوز ثمين على النادي الإسماعيلي في المباراة الماضية بالجولة 28 بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس الماضي.

أما الجونة فيسعى إلى تحسين وضعه بجدول الدوري.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 45 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 13 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 35 هدفًا واستقبلت شباكهم 34 هدفًا آخر.

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.