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حالة الطقس غدًا الثلاثاء 2-7-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا بمحافظة
حالة الطقس غدا بمحافظة البحيرة، فيتو
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حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 35 درجة نهارًا و21 درجة ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 37

6 أكتوبر المحسوسة:  39

بنها: الصغرى 24 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38 الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 38

سيوة: المحسوسة: 40

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  38

الإسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 24 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40

أسيوط: المحسوسة: 42

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 29  والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44
 

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة الفيوم

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