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أخبار مصر

شبورة مائية وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الشبورة المائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 1 - 7 - 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:29

 
 

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